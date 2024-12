foto di archivio

Il 44enne è stato portato nel carcere Uta. Luigi Gulisano, 79 anni, e Marisa Dessì, di 82, erano stati trovati privi di vita nella loro abitazione il 5 dicembre

Svolta nel giallo dei coniugi trovati morti nello studio del loro appartamento in via Ghibli, nel quartiere del Sole di Cagliari. Poco dopo mezzanotte e mezzo i carabinieri della stazione di Cagliari-San Bartolomeo e del nucleo operativo della compagnia carabinieri di Cagliari, hanno notificato un fermo di indiziato di delitto emesso dalla procura di Cagliari per il reato di duplice omicidio.

Fermato il figlio minore della coppia

L’indagato è Claudio Giulisano, 44 anni residente a Cagliari, figlio minore della coppia, nei confronti del quale sono stati raccolti gravi e concordanti indizi di reato. Dopo le formalità di rito, l’indagato è stato portato in carcere a Uta. Luigi Giulisano, 79 anni, e Marisa Dessì, 82, furono trovati morti il 5 dicembre scorso. In un primo momento si ipotizzò l’avvelenamento da funghi, mangiati a cena dalla coppia la sera precedente. Ma col passare dei giorni le indagini hanno preso una piega diversa, fino all’apertura di un’inchiesta per duplice omicidio e al fermo, poco fa, del figlio minore della coppia, interrogato per ore insieme a suo fratello Davide, che non è indagato

