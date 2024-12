E' successo in via Finali, nel quartiere Appio Latino

Tre auto e tre motociclette sono andate distrutte la notte scorsa in un rogo divampato in via Gaspare Finali, nel quartiere Appio Latino a Roma. Le fiamme hanno annerito la facciata e le saracinesche dell’edificio al civico 5, e una donna è stata trasportata all’ospedale San Giovanni con i segni di una leggera intossicazione.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri di Tuscolana. Sul luogo non è stato trovato un innesco, e sono in corso indagini per risalire all’origine dell’incendio.

