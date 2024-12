La decisione "fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 28 gennaio 2025"

Il Tar del Lazio ha sospeso il tariffario nazionale per le cure garantite. La decisione è contenuta in un decreto cautelare monocratico del Tar del Lazio emesso nell’ambito di un ricorso proposto da centinaia di strutture accreditate con le maggiori associazioni di categoria. La decisione “fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 28 gennaio 2025”.

