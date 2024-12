Sabato 28 dicembre e 4 gennaio proseguono gli appuntamenti a ingresso libero nella piscina con acqua termale più profonda al mondo per assistere, dal tunnel sommerso o direttamente in acqua, a uno spettacolo unico con sirene, subacquei…e la slitta di Babbo Natale! “Per quest’anno, abbiamo pensato di fare un regalo a tutti i turisti e visitatori che si recheranno alle Terme Euganee durante le feste, facendo provare loro l’atmosfera inedita di un Natale subacqueo – ha detto l’architetto Emanuele Boaretto, ideatore e progettista di Y-40 The Deep Joy -. Quattro sirene ed un gruppo di subacquei ed apneisti renderanno ancor più magiche le nostre prodigiose acque termali con coreografie in musica, tante bolle e un’ambientazione tipica del Natale, con la slitta trainata dalle renne pronte a spiccare il volo”. A prestarsi ad indossare la coda da sirena per le evoluzioni subacquee saranno Paola Zanaga, agonista di apnea della squadra di Y-40 che ha già raggiunto gli 80 metri di profondità in gara, Mia Guastadisegni istruttrice di mermaiding che il prossimo 19 gennaio e 23 febbraio terrà corsi per tutti coloro che vorranno provare l’esperienza da sogno con la lunga coda colorata, Gabriela Felicioni esperta apneista e monopinnatista e Roberta Bellesia componente dello staff di Y-40. L’ingresso ai tre spettacoli è libero, senza prenotazione, fino ad esaurimento posti.

