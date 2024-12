E' successo nel comune di Forni di Sopra, probabile un guasto al sistema di riscaldamento. In ospedale il marito e la figlia della 66enne deceduta

Una donna è morta e due persone sono gravi in ospedale per un’intossicazione da monossido di carbonio in provincia di Udine. I tre, due coniugi e la figlia, erano in casa nel comune di Forni di Sopra quando è avvenuto il fatto, probabilmente causato da un guasto al sistema di riscaldamento dell’abitazione.

La figlia, 28 anni, ha lamentato conati di vomito ed è riuscita ad avvertire il compagno, che si trovava in Toscana, il quale a sua volta ha lanciato la richiesta d’aiuto. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, i sanitari della Sores Fvg e i Carabinieri. La ragazza è uscita dall’abitazione, mentre i genitori sono stati raggiunti da Vigili del fuoco e Carabinieri.

La donna, 66 anni, è deceduta. Il marito di 73 anni è stato intubato e trasportato in elicottero all’ospedale di Cattinara a Trieste. Anche la figlia è stata portata in ospedale. Entrambi sono in gravi condizioni.

