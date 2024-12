Con loro anche alcuni lavoratori del rifugio e della funivia stessa

Dalle ore 12 di ieri 11 operatori del Soccorso Alpino intervenuti per i tentativi di recupero dei due alpinisti scivolati sul Gran Sasso sono bloccati in una struttura ricettiva di Campo Imperatore, inizialmente a causa di un guasto alla funivia che conduce da Fonte Cerreto a Campo Imperatore. L’impianto in tarda mattinata è stato ripristinato ma al momento i soccorsi sono ancora bloccati a causa del forte vento che continua a soffiare sul Gran Sasso.

Oltre ai soccorritori, bloccati anche otto lavoratori del rifugio e della funivia

Con loro anche otto lavoratori dell’ostello e della funivia stessa. Le condizioni meteo avverse non consentono né la ripresa delle ricerche, né la discesa a valle del gruppo, che rischia di dover trascorrere nell’ostello, situato a circa 2100 metri, l’intera giornata di oggi e anche quella di Natale.

