Salvini: "Se tutti remano insieme, l'Italia non prende lezioni da nessuno"

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è intervenuta all’inaugurazione della nuova Piazza Pia, a Roma, alla vigilia dell’apertura della Porta Santa per l’avvio del Giubileo. “Voglio ringraziare le tante persone che hanno lavorato perché quest’opera fosse possibile e fosse possibile in questi tempi”, ha detto la premier. “Tra qualche ora il Santo Padre darà inizio al Giubileo con l’apertura della Porta Santa, dalla notte di domani Roma aprirà le sue porte ancora di più di quanto non faccia ogni giorno a milioni di pellegrini – ha proseguito Meloni – In questi due anni noi abbiamo tutti lavorato tanto, lavorato bene per fare sostanzialmente in modo che la città eterna fosse all’altezza del compito e fosse all’altezza delle aspettative”.

Meloni: “Si può fare bene e velocemente, Piazza Pia piccolo miracolo civile”

“L’opera che inauguriamo questa mattina è probabilmente la più imponente, un investimento da oltre 85 milioni di euro che restituisce alla città un grande e sicuro spazio pedonale capace di contenere fino a 150mila persone per gli eventi giubilati. Sono risultati importanti che sono stati raggiunti in poco tempo, nel rispetto dei molti vincoli che una città antica e preziosa come Roma impone e in uno spirito di collaborazione che anche io voglio ricordare perché ha davvero visto tutti i soggetti coinvolti lavorare con il massimo impegno”, ha continuato Meloni nel suo intervento. “Se noi oggi siamo in grado di inaugurare quest’opera lo si deve anche un po’ al metodo che questo governo ha voluto mettere in campo fin dal suo insediamento – ha ricordato la premier -. Noi abbiamo immediatamente istituito una cabina di regia a Palazzo Chigi formata dal governo, da Roma Capitale, dalla Regione Lazio, dalla Santa Sede, da tutti i soggetti pubblici e privati che erano coinvolti. È stato un tavolo capace di affrontare in tempo reale gli ostacoli e le difficoltà che di volta ogni volta si presentavano. È accaduto anche qui che ci fossero degli ostacoli. È stato ricordato che nel corso dello scavo è stata scoperta l’esistenza di parti di una villa di epoca romana. La prassi noi lo sappiamo bene avrebbe imposto il blocco del cantiere a tempo indeterminato. E le cose invece non sono andate così. La villa romana è stata smontata pezzo per pezzo, è stata trasferita e i suoi resti messi al sicuro senza che questo incidesse sui tempi di realizzazione dell’opera. Non lo voglio ovviamente chiamare miracolo perché sarebbe oggettivamente eccessivo, ma sicuramente si può definire un piccolo miracolo civile di quelli di cui noi siamo capaci quando vogliamo essere capaci di ricordarci il nostro valore. Penso che il ‘metodo Giubileo’ ci ricordi che in Italia le cose si possono fare, si possono fare bene, si possono fare velocemente, che la pubblica amministrazione può stupire quando vuole stupire. Sa farlo sicuramente quando è motivata da grandi obiettivi come la celebrazione di un evento storico come il Giubileo ma io penso che debba riuscire a farlo con lo stesso spirito anche nei piccoli obiettivi quotidiani che insieme definiscono il benessere dei cittadini. Vale per tutti e penso che forse l’anno santo possa essere un’occasione da questo punto di vista”.

Salvini: “Se tutti remano insieme, l’Italia non prende lezioni da nessuno”

“Ho visto lavorare insieme ragazzi italiani e stranieri, è il bello dell’integrazione vera e dell’Italia che guarda avanti. È una grande opera che mette in minoranza chi vorrebbe che non si facesse mai nulla”. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e vicepremier Matteo Salvini, intervenendo anche lui all’inaugurazione della nuova Piazza Pia. “È l’esempio che se le forze politiche, anche diverse, le forze sociali, sindacali e imprenditoriali remano nella stessa direzione l’Italia non ha lezioni da prendere da nessuno“, ha aggiunto Salvini, “l’importante è che si remi tutti nella stessa direzione e che non ci sia nessuno che vuole fermare il futuro”. “Il mio pensiero – ha concluso – va a quei padri e madri che silenziosamente con caschetto e giubbotto, anche a Natale, stanno lavorando per rendere più moderno, sicuro e veloce il nostro Paese”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata