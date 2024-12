Un albero è caduto nel parco ‘Livio Labor’ a Roma uccidendo una donna di 45 anni, Francesca Ianni. “Un tragico incidente che ci ha scosso molto e scuote anche la città. C’è una donna deceduta e una in codice rosso in ospedale, che erano sedute sulla panchina di questo piccolo parco”, ha detto l’assessora all’Ambiente del Comune di Roma, Sabrina Alfonsi, sul luogo in cui si è verificata la tragedia, nella zona dei Colli Aniene.

“L’albero venuto giù è un platano cipressino che non destava particolari preoccupazioni, come quelli ancora in piedi, anche con una chioma vegetativa. Nel corso degli anni il Servizio Giardini aveva abbattuto altri di questi platani perché ritenuti secchi e quindi ‘morti in piedi’. In questo caso l’ispezione visiva non dava questa preoccupazione”, ha aggiunto. “In realtà, vedendolo oggi caduto si vede perfettamente che c’è un ammaloramento importante dell’apparato radicale. Le radici sono secche e probabilmente tagliate nelle loro parti principali, presumibilmente con il rifacimento delle strade. In più questi tagli hanno portato a un attacco fungineo, quindi la pianta si è ammalata e ha avuto questa fine”, ha spiegato ancora Alfonsi, aggiungendo che “ovviamente abbiamo già dato disposizioni per controllare tutto l’intero filare facendo delle prove di trazione immediate e poi aprendo l’asfalto, perché serve rivedere l’apparato radicale”.

