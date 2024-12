I finanzieri del comando provinciale di Pordenone hanno trovato e sequestrato 65.000 fuochi d’artificio immagazzinati a stretto contatto con del materiale altamente infiammabile. Il titolare del negozio è stato denunciato. La scoperta è avvenuta durante controlli mirati in diversi esercizi commerciali, per verificare le modalità di conservazione e commercio di fuochi d’artificio ed esplosivi. Come ricostruisce la stessa guardia di finanza in una nota, i militari della tenenza di Spilimbergo hanno trovato, sugli scaffali di un negozio, 19 scatoloni di materiale pirotecnico, contenenti 65.000 articoli accatastati assieme ad altri prodotti ad alto tasso di infiammabilità.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata