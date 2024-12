L'ex presidente della regione svolgerà 1.620 ore di lavori socialmente utili alla Lilt di Genova

Il gup del tribunale di Genova ha accolto le richieste di patteggiamento dell’ex presidente della Liguria Giovanni Toti, dell’ex presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale Paolo Emilio Signorini e dell’imprenditore portuale Aldo Spinelli nell’ambito dell’inchiesta sulla corruzione in Liguria. Il procedimento, iniziato sette mesi fa con gli arresti dei tre lo scorso 7 maggio, si conclude quindi adesso. Per quanto riguarda la posizione di Toti, accusato di corruzione nell’esercizio della sua funzione e finanziamento illecito, è stata ratificata la commutazione della pena in 1.620 ore di lavori socialmente utili che svolgerà alla Lilt di Genova.

