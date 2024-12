Gravemente ferito il nonno

È di due morti e di un ferito grave, il tragico bilancio dell’esplosione di una palazzina, avvenuta poco fa nel comune di Aprilia in provincia di Latina. Secondo quanto apprende LaPresse, la tragedia si è verificata nella zona del ‘Genio Civile’ in via Apollo, le due vittime sono una ragazzina di 13 anni e sua nonna. A causare l’esplosione potrebbe essere stato il bombolone del Gpl. Ferito gravemente il nonno. Indagano i carabinieri e i vigili del fuoco del comando provinciale.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata