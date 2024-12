Sta risalendo lentamente in superficie grazie al lavoro del Soccorso Alpino, Ottavia Piana, la speleologa 32enne di Adro rimasta bloccata per la seconda volta nella grotta Bueno Fonteno. Come testimoniano alcune immagini i gli operatori del Corpo nazionale del Soccorso alpino speleologico della Lombardia stanno conducendo la donna verso l’esterno. Per riuscire a metterla in salvo hanno lavorato tutta la notte allargando anche con l’aiuto di microesplosivo i cunicoli in cui la speleologa è rimasta bloccata a circa 150 metri.

