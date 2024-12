La piccola, arrivata al Policlino Casilino in arresto cardiorespiratorio, era allergica al frumento. Il decesso dopo il trasferimento al Gemelli

Era arrivata al Policlino Casilino in arresto cardiorespiratorio dalla sua abitazione in via del Fringuello a Torre Maura a Roma, la bimba di 9 anni morta a seguito di shock anafilattico; i sintomi sarebbero comparsi mezz’ora dopo aver mangiato un piatto di gnocchi. Secondo quanto apprende LaPresse, la bambina era allergica al frumento.

Alla piccola, che intorno alle 14.40 ha lamentato un broncospasmo, è stato somministrato il Ventolin che non è bastato tanto che ha perso conoscenza, motivo per cui le è stata iniettata l’adrenalina. All’arrivo del 118 era già in arresto cardiorespiratorio. I medici hanno fatto del tutto per salvarla ma il decesso è sopraggiunto poco dopo il trasferimento al policlinico universitario Agostino Gemelli. Indagini in corso.

