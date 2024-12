Le donne di nazionalità spagnola sono state prontamente fermate dalle forze dell'ordine

Quattro attiviste di nazionalità spagnola sono state fermate dagli agenti del primo distretto di Polizia di Trevi durante il passaggio del corteo del Papa in via Tomacelli, a circa 20 metri da piazza Mignanelli, dove Papa Francesco era atteso per la commemorazione della Madonna in occasione delle celebrazioni del’8 dicembre. Le quattro manifestanti hanno alzato alcuni cartelli contro la corrida al passaggio della macchina con a bordo Papa Francesco, sono state bloccate in pochi secondi dalla polizia e portate negli uffici di piazza del Collegio Romano. La loro posizione è al vaglio.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata