Nevica in Trentino anche a bassa quota, in particolare in Valsugana e val d’Adige. Il Servizio gestione strade della Provincia ha attivato il personale di controllo nei punti di monitoraggio del traffico sulla rete stradale provinciale, secondo il Piano neve. La Protezione civile del Trentino ha attivato la sala operativa dedicata al piano neve e per monitorare l’intenso traffico legato alla festività dell’Immacolata. Al momento i disagi sono contenuti. A partire dagli 800 metri di altitudine, si sono accumulati mediamente tra i 5 e i 20 centimetri di neve, con i massimi di 45 centimetri sul Grosté, a 2.258 metri. In Valsugana, le nevicate hanno causato accumuli tra i 5 e i 20 centimetri, mentre nella valle dell’Adige, la neve si è mescolata tratti alla pioggia.

