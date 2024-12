“Oggi si è visto tanto orgoglio, tanta passione e tanto senso di comunità. Credo sia un onore per il Trentino che l’albero di Natale in piazza San Pietro provenga dalle nostre montagne“. Lo ha detto il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, a margine dell’udienza in aula Paolo VI a cui hanno partecipato oltre mille pellegrini della val di Ledro, da dove proviene l’albero di Natale donato al Vaticano, l’arcivescovo di Trento, Lauro Tisi e il presidente del Consiglio regionale, Roberto Paccher. Nella delegazione anche il sindaco di Ledro, Renato Girardi, e i rappresentanti del Coro Cima d’Oro, del Corpo bandistico val di Ledro e del Gruppo fisarmoniche Città di Arco.

