Il militare è stato trasportato all'Ospedale del Mare dove è stato operato d'urgenza

Incidente per un carabiniere in forza al Comando provinciale di Napoli questa mattina a San Giovanni a Teduccio, quartiere della zona orientale della città. Mentre era impegnato con alcuni colleghi in un’operazione di controllo del territorio, la tettoia sulla quale si trovava ha ceduto e il carabiniere è precipitato da un’altezza di alcuni metri, riportando gravi ferite. Il militare è stato trasportato all’Ospedale del Mare dove è stato operato d’urgenza.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata