A Torino un corteo composto da studenti ha tentato di rompere il cordone delle forze dell’ordine per fare irruzione nella stazione Torino Porta Nuova: i manifestanti si sono staccati dal corteo principale dello sciopero in corso in città, deviando dal percorso e si sono diretti verso la stazione. Il tentativo di irrompere all’interno ha determinato azioni di contenimento e respingimento da parte delle forze dell’ordine, anche con manganellate. Il video è stato diffuso dal profilo Instagram di OSA (Opposizione Studentesca d’Alternativa) di Torino.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata