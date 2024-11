Aveva scoperto un tumore in gravidanza: è morta a 38 anni

E’ morta a 38 anni Deborah Vanini, la donna che era divenuta nota poiché aveva scoperto di avere un tumore durante la gravidanza ma aveva rinunciato alle cure per proteggere il bimbo che portava in grembo.

A darne notizia, tra gli altri, il vicepremier Matteo Salvini, che sui social ha scritto: “La forza immortale di una mamma. Buon viaggio Deborah, buona vita Megan, la tua mamma sarà sempre con te”.

“Il giorno in cui ho scoperto di essere INCINTA, ho scoperto anche di avere un TUMORE al 4 stadio. uno SHOCK. Avevo una vita da SOGNO fino al giorno precedente – aveva scritto Deborah Vanini quando aveva scoperto il tumore, raccontando la sua storia sui social -. Dalla notizia più BELLA alla più BRUTTA in 25 secondi netti. Dalla GIOIA più grande alla DISPERAZIONE più assoluta. Dall’estasi alle pene dell’inferno. Da li il buio. Mesi e mesi di esami, giorni in ospedale , visite estenuanti e dolorose, impedimenti fisici, FARMACI, una valanga di farmaci, la maggior parte non compatibili con una gravidanza”.