Il sindaco Sala: "Apprezzo, li inviteremo a Palazzo Marino"

I genitori di Ramy Elgaml, il 19enne morto la notte tra il 23 e il 24 novembre in un incidente stradale durante un inseguimento con i carabinieri a Milano, hanno preso le distanze dalle violente proteste che hanno agitato il quartiere Corvetto del capoluogo lombardo in seguito alla sua morte. Le loro parole sono state apprezzate dal sindaco di Milano, Giuseppe Sala: “Ho apprezzato molto le parole del padre di Ramy e della fidanzata. Li rintracceremo per invitarli a Palazzo Marino“, ha detto il primo cittadino a margine di un evento a Milano. Ai cronisti che gli chiedevano se in quella zona mancassero progetti di aggregazione, Sala ha detto: “Non c’è dubbio. Questa è una nostra responsabilità perché spesso i quartieri più problematici sono anche quelli con meno luoghi in cui accogliere e cercare di integrare e convincere queste seconde e terze generazioni che sono deluse da aspettative che avevano”.

