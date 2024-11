Approvato con 152 sì e 108 no

Via libera dall’aula della Camera al decreto Flussi che è stato approvato con 152 sì, 108 no e 4 astenuti.

Il provvedimento passerà ora all’esame del Senato.

Cosa aveva deciso il Quirinale

Ci sarebbe stata la ‘moral suasion’ del Quirinale, secondo quanto apprende LaPresse, dietro la decisione della maggioranza di posticipare il trasferimento delle competenze alle Corti d’Appello in materia di convalida dei trattenimenti per migranti i richiedenti asilo, a 30 giorni dall’entrata in vigore del dl Flussi.

Dal Colle sarebbe arrivato nei giorni scorsi l’invito a cogliere l’esigenza manifestata dai presidenti delle Corti d’appello per avere un mese per organizzare il nuovo lavoro. Per modificare la norma il decreto, già all’esame dell’Aula, è tornato in commissione Affari costituzionali. Una volta approvato l’emendamento, il governo ha posto la questione di fiducia sul testo tornato in assemblea.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata