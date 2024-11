Lo scrittore è infatti a processo per maltrattamenti nei confronti della ex compagna

“Ho ritirato oggi stesso la mia partecipazione a ‘Più libri più liberi’ 2024 e ringraziato Chiara Valerio e Cortina Editore per il gentile invito”. Con questo messaggio sui suoi social il filosofo e scrittore Leonardo Caffo ha annunciato che non parteciperà alla Fiera Nazionale della Piccola e Media Editoria, in programma Roma dal 4 all’8 dicembre e che la stessa organizzatrice Chiara Valerio aveva annunciato essere dedicata alla memoria di Giulia Cecchettin, la 22enne uccisa lo scorso 11 novembre dall’ex fidanzato Filippo Turetta.

“Loro non hanno nessuna colpa: rispettatele, se potete – prosegue il messaggio -. Se la mia sola presenza rovina una fiera così importante, per la cultura italiana e dedicata a un così alto ideale, credo sia necessario come intellettuale fare un passo indietro. Chiedo scusa a tutte coloro a cui ho arrecato fastidio e spero un giorno di poter tornare a fare cultura insieme in un modo libero e rispettoso, augurandomi un giusto corso delle cose”. La partecipazione di Caffo a un evento dedicato alla giovane, vittima della violenza di genere, ha scatenato dure polemiche online e sui social in quanto lo scrittore siciliano è a processo a Milano per maltrattamenti e lesioni aggravate nei confronti dell’ex compagna, per i quali la procura ha chiesto 4 anni e mezzo di carcere. La sentenza è prevista il prossimo 10 dicembre.

