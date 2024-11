Il ministro: "Possibile un affiancamento o un commissariamento parziale"

Novità in vista per il tema degli scioglimenti dei Comuni per infiltrazioni mafiose. Intervenendo alla seconda giornata dell’Assemblea Anci a Torino, infatti, il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha spiegato come possa essere immaginabile “una soluzione intermedia o alternativa allo scioglimento” delle amministrazioni comunali.

“L’esperienza pratica – ha detto il titolare del Viminale – ci ha insegnato che forse è possibile introdurre nel sistema qualcosa che vada in mezzo tra l’ipotesi scioglimento-non scioglimento, anche con misure di affiancamento”. La misura riguarderebbe quei “casi in cui la contaminazione, o per requisiti di occasionalità o per dimensione – ha proseguito Piantedosi -, merita piuttosto che lo scioglimento, un affiancamento o un commissariamento in parte”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata