foto di archivio

La piccola è arrivata in ambulanza, poi morta di arresto cardiaco

Tragedia nel pomeriggio all’ospedale Brotzu di Cagliari, dove una bambina di soli 12 mesi è morta fra le braccia dei sanitari per arresto cardiaco. La piccola era arrivata da poco al pronto soccorso dell’ospedale, a bordo di un’ambulanza medicalizzata, dopo essere stata soccorsa in viale Poetto mentre era in auto con i genitori. Ancora non si conoscono le cause dell’arresto cardiaco che ha portato alla morte la bambina: da quanto si apprende, i genitori hanno riferito ai sanitari che da qualche giorno non stava bene, con vomito e dissenteria.

