Foto dall'archivio

Potrebbe essersi provocato delle ferite accidentali, ma non si esclude anche l'ipotesi di omicidio

Indagini in corso per la morte di Edoardo Giovanbattista Austoni, il 52enne morto nella propria abitazione in via Giovanni Ameglio a Milano dopo essersi accasciato sul divano. Da quanto ricostruito finora dalla Squadra Mobile della Questura di Milano, il 52enne aveva detto alla fidanzata che usciva per andare a prendere delle birre: al rientro presentava due ferite da taglio, una piccola all’altezza del sopracciglio destro e una di 2 cm alla tibia destra in prossimità di una vena varicosa che ha portato a una importante perdita di sangue.

Forse quest’ultima ferita avrebbe causato l’arresto cardiocircolatorio. Al momento, l’ipotesi principale sarebbe quella di una caduta accidentale, ma sono ancora in corso tutte le indagini del caso. Le prime notizie parlavano invece di possibile omicidio.

