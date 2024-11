Foto dall'archivio

A bordo anche una 17enne, in gravissime condizioni

Incidente stradale mortale questa notte sulla SS 145 Sorrentina in località Bikini per un incidente stradale.

Poco prima e per cause in corso di accertamento un 18enne in sella alla propria moto in compagnia di una 17enne perdeva il controllo del mezzo andandosi a schiantare contro un muretto. Il ragazzo – di Castellammare di Stabia – è deceduto sul colpo mentre la 17enne è stata trasferita nell’ospedale del Mare dove è ricoverata in pericolo di vita. Sul posto i carabinieri per le indagini del caso.

