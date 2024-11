L'episodio risalirebbe allo scorso giugno, il giovane è ora indagato per tentato omicidio

A Cassibile, in provincia di Siracusa, un ragazzo di 16 anni è stato arrestato dai carabinieri con le accuse di tentato omicidio aggravato e porto di armi e oggetti atti ad offendere: nello scorso giugno, avrebbe accoltellato alla schiena e al petto un 19enne colpevole di aver regalato una sigaretta alla sua fidanzata. È stata eseguito oggi, venerdì, l’ordine di custodia cautelare nei suoi confronti, emesso dal Gip presso il Tribunale per i Minorenni di Catania su richiesta della Procura per i Minorenni. Le indagini hanno stabilito che già prima dell’accoltellamento, all’interno di un locale, il 16enne avrebbe colpito con un pugno e minacciato il 19enne. L’identità del minore è stata individuata grazie alle immagini di videosorveglianza, alle testimonianze e a un sopralluogo sul posto.

