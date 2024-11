Annullata la semilibertà per Leonardo Ciaccio

Torna in carcere il braccio destro di Matteo Messina Denaro, Leonardo Ciaccio, che aveva avuto il permesso di svolgere volontariato nella biblioteca diocesana di Sulmona, nell’aquilano. La Cassazione ha accolto il ricorso della Procura generale della Corte d’appello annullando la concessione di semi libertà accordata, maggio scorso, al braccio destro del boss di Cosa Nostra. Ciaccio dal Tribunale di Sorveglianza.

Per il detenuto, con la concessione della semilibertà, non sarebbe stato rispettato il principio di ‘gradualità’ nell’applicazione della misura e inoltre per i giudici mancherebbe un esame approfondito sull’eventuale “assenza di collegamenti, attuali o potenziali, di Ciaccio con la criminalità organizzata e con il contesto mafioso”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata