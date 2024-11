Altri due ragazzi, di 16 e 19 anni, sono stati trasportati nell'Ospedale Spaziani

È di un morto e due feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto verso le 2 della notte a Ceccano, in provincia di Frosinone. Un giovane di 20 anni ha perso la vita, mentre altri due ragazzi, di 16 e 19 anni, sono stati trasportati nell’Ospedale Spaziani, per accertamenti, ma non sono gravi.

Per cause in corso di accertamento, il 20enne che guidava una Peugeot 206 di proprietà della madre, ha perso il controllo dell’auto ed è andato a sbattere contro il guardrail. L’impatto è stato violentissimo: il veicolo si è ribaltato più volte e il 20enne è stato sbalzato fuori dall’abitacolo. Invano i soccorritori del 118 hanno provato a rianimarlo.

Sul posto vigili del fuoco, carabinieri Radiomobile Frosinone, pattuglia Giuliano di Roma e il comandante della Stazione di Ceccano per i rilievi ed accertamenti. La salma su disposizione dell’autorità giudiziaria, è stata restituita ai familiari.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata