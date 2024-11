Il Questore di Roma, Roberto Massucci, ha visitato questa mattina la sede della redazione romana di LaPresse, in via del Tritone. Il numero uno della questura di via di San Vitale, accompagnato dalla portavoce e dirigente dell’ufficio stampa, il commissario capo Elisabetta Accardo, ha incontrato la direttrice Alessia Lautone e tutta la redazione romana. Durante il colloquio, si è parlato di rapporti con gli organi di stampa, della sicurezza urbana in vista del prossimo Giubileo, delle tifoserie violente e degli interventi anticrimine e contro il degrado nelle periferie romane.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata