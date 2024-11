Il bottino ancora da quantificare

Assalto a un portavalori sulla statale 96 nel Barese, all’altezza di Toritto, in direzione di Altamura, poco prima delle 8. Stando a quanto si apprende, le corsie sono state bloccate da entrambi i lati per assaltare il furgone che poi è stato dato alle fiamme, in modo da agevolare la fuga. Il bottino è da quantificare. Sul posto, oltre alle forze dell’ordine, i vigili del fuoco per spegnere l’incendio. Il traffico è bloccato.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata