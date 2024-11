Sono tantissimi i bambini che partecipano, in maniera entusiasta e coinvolta, alle attività del Villaggio della Difesa, organizzato al Circo Massimo, a Roma, per avvicinarsi alla giornata dell’Unità nazionale e delle forze armate in programma per il 4 novembre. Presso i numerosi stand montati dai nostri militari sono infatti soprattutto i visitatori più piccoli quelli che si sono fatti trascinare nelle varie dimostrazioni, attività e giochi messi in piedi proprio per avvicinare la popolazione civile alle forze armate. Tanto entusiasmo, divertimento e condivisione, in modo tale da aumentare la consapevolezza della cittadinanza nei confronti del ruolo e degli scopi dei nostri militari.

