La vettura si sarebbe "sfrenata". La signora ha cercato di fermarla ma è stata investita e uccisa

Una donna è morta questo pomeriggio a Perugia dopo essere stata travolta dalla propria auto in un’area di servizio Ip, in via dei Filosofi. La vettura si sarebbe “sfrenata”, scivolando indietro, mentre la donna era intenta a fare benzina. La signora ha cercato di fermare l’auto, ma è stata investita e uccisa. Sul posto è intervenuto il personale del 118 che ha potuto soltanto constatare il decesso.

