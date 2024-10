L'ipotesi di reato è omicidio colposo

Il sostituto procuratore della Repubblica di Roma, Mario Dovinola, ha aperto un fascicolo d’indagine, con l’ipotesi di reato di omicidio colposo in relazione alla morte di Skyla Caceres, la ragazza di 14 anni deceduta dopo aver mangiato un prodotto a base di arachidi in un locale del quartiere Gianicolense dove stava cenando con i genitori.

‘Sospettato’ principale, di aver causato la morte della 14enne, morta per arresto cardiaco, un dolce. Indagati il titolare del ristorante e un cameriere, che a dire del padre della giovane vittima erano stati informati dell‘intolleranza alimentare della figlia alle arachidi e ai loro derivati. La procura ha dato incarico ad un medico legale di effettuare l’autopsia per stabilire le cause esatte della morte.

