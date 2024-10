foto di archivio

L'incidente in via Armando Diaz

Una bambina di 5 anni è morta in un incidente stradale avvenuto la scorsa notte a San Giuseppe Vesuviano, in provincia di Napoli. L’incidente si è verificato poco prima dell’una di notte in via Armando Diaz e ha visto coinvolte due auto. La dinamica dell’incidente è in fase di ricostruzione. Sull’accaduto indagano gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di San Giuseppe Vesuviano

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata