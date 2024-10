I legali difensori del presidente di Fondazione Fiera Milano: "Chiarirà la propria estraneità ai fatti"

“Ci vuole un po’ più di equilibrio, devo dire che però, adesso non si può negare che la Meloni stia facendo non bene, cioè nessuno avrebbe scommesso, poi avrà fatto anche lei gli errori che fanno” però “devo dire che sta facendo bene, sta approcciando bene la… con equilibrio… il tema vero è quello che ci sta intorno!”. Cosi parla Enrico Pazzali, presidente della Fondazione Fiera Milano, da ieri autosospeso dall’incarico dopo l’indagine della Dda di Milano sul sistema di hacker e dossier messo in piedi dalla società Equalize.

Pazzali viene intercettato il 10 febbraio 2023 mentre parla della conclusa campagna elettorale per le elezioni regionali in Lombardia con Tiziano Mariani. La conversazione emerge dalla maxi informativa dei carabinieri di Varese alla procura di Milano.

I legali di Pazzali: “Chiarirà la propria estraneità ai fatti”

Gli avvocati Federico Cecconi e Fabio Giarda, legali difensori di Enrico Pazzali, comunicano in una nota che il proprio assistito, “nel ribadire la fiducia nell’operato della magistratura, ha deciso di autosospendersi a tempo indeterminato dal proprio ruolo di presidente di Fondazione Fiera (soggetto del tutto estraneo alla vicenda processuale che lo vede attualmente coinvolto) in modo da poter più efficacemente e rapidamente chiarire la propria estraneità ai fatti contestatigli“.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata