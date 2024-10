Tra i suoi delitti, commessi insieme a Marco Furlan, il rogo del cinema Eros a Milano, in cui morirono sei persone

È morto in ospedale a Verona all’età di 64 anni Wolfgang Abel, che insieme a Marco Furlan è stato condannato per essere stato l’autore di 15 omicidi messi a segno tra il ’77 e l’84 tra il Veneto, la Lombardia e Monaco di Baviera e rivendicati dalla sigla neonazista ‘Ludwig’. Tra questi il rogo del cinema Eros a Milano, in cui persero la vita sei persone. Le sue condizioni erano gravissime dal 2021, quando era stato ricoverato all’ospedale Borgo Trento a Verona dopo che si era sentito male nella sua casa a Negrar, sempre nel Veronese. È morto tre giorni fa all’ospedale Sacro Cuore don Calabria di Negrar senza mai essersi ripreso, ma la notizia è stata diffusa solo oggi. Era libero dal 2016. Si è sempre professato innocente.

