Foto di archivio

Dell'uomo non ci sono tracce da sabato pomeriggio quando è stato investito dalla piena di un torrente

Sono ripartite all’alba le ricerche tra Cogoleto e Arenzano di Davide Violin, 62enne scomparso sabato pomeriggio investito dalla piena di un torrente sulle alture di Arenzano, in via Pecorara, sotto la località Curlo.

Violin, ristoratore della zona, era uscito di casa poco prima per andare a controllare il torrente, in una zona rurale sulle alture del comune rivierasco. All’improvviso la piena del rio Lissolo, che ha trascinato via lui e tre veicoli posteggiati in zona. Uno dei tre è stato ritrovato sabato sera dai vigili del fuoco alla foce del torrente Lerone, di cui il Lissolo è un affluente. Dell’uomo non ci sono tracce, impegnati sul posto i pompieri insieme alla capitaneria di porto con mezzi navali e anche con l’elicottero per perlustrare la foce del corso d’acqua e nella fascia di mare antistante Cogoleto.

