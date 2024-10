Nella regione allerta arancione fino a domenica

Forte nubifragio tra il Ponente di Genova e la prima provincia di Savona intorno alle 16 con allagamenti tra Arenzano, Cogoleto e Varazze. I vigili del fuoco stanno intervenendo proprio sulle alture del comune di Arenzano dove risulta una persona dispersa, in corso le ricerche sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri. Nelle ore dell’allerta arancione per temporali, massimo grado in vigore sul settore centrale della Liguria e prolungata fino a domani, è l’effetto di un downburst, che si è abbattuto sulla costa del genovesato di ponente. Una densa colonna d’acqua proveniente dal mare ha raggiunto le località costiere, allagando in pochi minuti strade e viabilità. L’Aurelia al momento è chiusa all’altezza della galleria del Pizzo, tra Arenzano e Genova. Stando ad Arpal si tratta di temporali stazionari sul centro ponente dove si registrano piogge di intensità forte con cumulate di 94,4 mm in un’ora a Sciarborasca, 92 mm/h a Lerca e a Cogoleto. La linea temporalesca sta evolvendo lentamente nell’interno dove si registrano piogge forti: Rossiglione con 47,8 mm in un’ora, Campo Ligure con 45,2 mm in un’ora, Urbe 42,5 mm/h.

