Presenti anche i leader Pierpaolo Bombardieri (Uil) e Maurizio Landini (Cgil)

Centinaia di persone si sono radunate questa mattina in piazza Santi Apostoli, a Roma, in occasione dello sciopero nazionale di otto ore per tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori del settore della componentistica della filiera non metalmeccanica dell’automotive. La manifestazione è stata proclamata unitariamente da Filctem Cgil, Femca Cisl, Uiltec Uil, in piazza anche Pierpaolo Bombardieri (Uil) e Maurizio Landini (Cgil).

