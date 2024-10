Nel corso delle indagini sono stati sottoposti a sequestro circa 257 kg di cocaina

Sono 14 le persone arrestate dai Carabinieri nell’ambito dell’inchiesta coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Salerno su un’associazione per delinquere finalizzata al traffico internazionale di stupefacenti. I militari della sezione operativa della compagnia di Salerno hanno eseguito un’ordinanza emessa dal gip del Tribunale salernitano che dispone la custodia cautelare in carcere per 11 indagati e gli arresti domiciliari per altri 3. Le indagini hanno permesso di far luce sull’esistenza di un’organizzazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti operante a Salerno e provincia, capace di penetrare anche mercati illeciti di altre regioni, tra le quali Basilicata e Puglia. I due indagati ritenuti principali referenti dell’organizzazione hanno acquisito nel tempo autonomi e solidi canali di approvvigionamento anche dall’estero, in particolare dalla Spagna, collaborando con gli stessi nel ritiro dei carichi di droga giunti al porto di Salerno dal Sudamerica. Nel corso delle indagini sono stati sottoposti a sequestro circa 257 kg di cocaina, circa 7 kg di hashish e circa 7,5 kg di marijuana oltre a una pistola modificata, potenzialmente letale.

