L'istituto di credito è coinvolto in un'inchiesta per presunti rapporti con soggetti legati alla 'Ndrangheta

Banca progetto, controllata dal fondo Usa Centerbridge Partners e commissariata oggi dal tribunale di Milano, era stata al centro di un sequestro preventivo da 2,7 milioni di euro lo scorso gennaio, eseguito dalla Guardia di Finanza su delega della Procura della Repubblica di Roma. L’istituto, spiegava la Gdf in una nota, avrebbe concesso a un’impresa romana un finanziamento di 3 milioni di euro assistito da garanzia rilasciata dal Fondo Centrale di Garanzia per le PMI nella misura del 90%, pur avendo rilevato durante l’istruttoria che la società non aveva le condizioni per ottenere il mutuo e che il patrimonio esposto nei bilanci, poi risultato inesistente in quanto ‘gonfiato’ con documenti falsi, era giustificato esclusivamente con scritture private non autenticate e non depositate nei registri pubblici. A cinque dirigenti, funzionari e agenti dell’istituto era stato contestato il reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche, commesso nell’interesse e a vantaggio della società.

Banca progetto e il fondo Usa Centerbridge Partners

Banca progetto fa attualmente capo a fondi gestiti da Centerbridge Partners dopo che lo scorso 4 settembre Oaktree Capital Management aveva firmato un accordo vincolante per la cessione della propria partecipazione di controllo (99,82%). La Banca, che non risulta indagata nell’inchiesta milanese, “è specializzata nei servizi per le piccole e medie imprese italiane e per la clientela privata – si legge sul sito – Si rivolge ai privati con prodotti di risparmio come i conti deposito, la Cessione del Quinto per dipendenti privati, dipendenti statali, pubblici, para pubblici e pensionati e alle PMI con finanziamenti a medio-lungo termine nonché factoring”.

L‘istituto di credito digitale, nato nel 2015 dal riassetto di Banca Popolare Lecchese da parte del fondo californiano Hoaktree e guidato da Paolo Fiorentino, fino a settembre era controllata da BPL Holdco S.r.l. – veicolo di investimento appartenente a Oaktree Capital Management, fondata nel 1995 e con un patrimonio gestito di 193 miliardi di dollari. In Italia Oaktree Capital Management è attiva da diversi anni: lo scorso maggio ha acquisito l’Inter (99,6% del capitale). Centerbridge Partners è una società Usa con sede a New York, fondata nel 2005 con un patrimonio gestito di 33 miliardi di dollari.Banca progetto aveva chiuso il 2023 riportando un utile netto di 71,9 milioni di euro, in crescita del 38,3% rispetto all’anno precedente.

