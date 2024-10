Il sindaco commenta la vicenda dell'omicidio avvenuto nella notte in corso Umberto

Il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, a margine di un’iniziativa all’Università Federico II, ha commentato l’uccisione del 15enne incensurato avvenuta nel corso della notte in centro a Napoli. “Sono in contatto con il Prefetto e il Questore. Sembra ci sia stata una sparatoria tra giovanissimi legati alla criminalità. Questo ci fa riflettere, non è possibile che oggi le espressioni camorristiche siano nelle mani di ragazzini di 15 anni. Un fenomeno sociale che ci fa rabbrividire che deve essere affrontato sia dal punto di vista repressivo che del controllo sociale”.

