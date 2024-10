L'operazione della Guardia di Finanza ha coinvolto diverse città italiane

Tredici arresti per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. I militari del Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Crotone e dello Scico hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di Catanzaro, su richiesta della Procura catanzarese, nei confronti di 13 persone ritenute appartenenti a un’associazione dedita al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina ed al riciclaggio del denaro provento dell’attività illecita.

Secondo quanto ricostruito dalle indagini, l’associazione era articolata in cellule presenti in Italia e all’estero, i cui appartenenti, pur con compiti differenti, avevano l’obiettivo di far giungere i migranti in Italia, sfruttando la rotta marittima del Mediterraneo orientale e a farli espatriare verso la Francia e altri Stati del Nord Europa. L’ordinanza è stata eseguita nelle province di Bologna, Brescia, Crotone, Roma, Imperia, Milano e Vibo Valentia con la collaborazione dei reparti territorialmente competenti della Guardia di Finanza.

