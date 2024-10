Il corteo organizzato da centri sociali e associazioni raccolte sotto la sigla "Rete Napoli contro la guerra"

È partito da piazza Garibaldi il corteo organizzato da centri sociali e associazioni napoletane raccolte sotto la sigla “Rete Napoli contro la guerra” in concomitanza con i lavori del G7 della Difesa. Sono circa 300 gli attivisti che stanno partecipando alla manifestazione. Alla testa del corteo uno striscione con la scritta: “Contro le vostre guerre Palestina libera – No G7 – No ddl 1660”. Il corteo attraverserà l’intero corso Umberto I ed è autorizzato fino a piazza Bovio, anche se gli attivisti, presentando la manifestazione, avevano espresso la volontà di raggiungere Palazzo Reale. Alla manifestazione hanno aderito diverse realtà napoletane, tra cui Ex Opg Je so pazzo, Iskra e Laboratorio Insurgencia, oltre ad associazioni ambientaliste, comitati locali e l’ong Mediterranea. Al momento non si registrano tensioni.

