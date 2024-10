L'animale le ha sferrato delle testate alla schiena che non le hanno lasciato scampo

Una donna di 77 anni è morta ieri pomeriggio verso le 18 a Frosinone, in via Selva Casilina, dopo essere stata aggredita da un montone entrato nel cortile della sua abitazione, mentre effettuava lavori nel giardino. L’animale le ha sferrato delle testate alla schiena che non le hanno lasciato scampo. Sul posto è intervenuto il personale Ares-118 che ha tentato di rianimare la donna, senza però riuscire a strapparla alla morte. L’animale intanto si era dileguato nelle campagne circostanti. La salma è stata restituita ai familiari. Indagini ed accertamenti sono stati svolti dai carabinieri della stazione di Frosinone.

