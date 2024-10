Il titolare della Cultura è stato convocato dal procuratore capo Francesco Lo Voi

Il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, è stato convocato in procura a Roma in merito alla vicenda che vede coinvolti l’ex ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano e l’imprenditrice e influencer, Maria Rosaria Boccia, indagata dai pm romani per lesioni e minacce a corpo politico. In questo momento, il ministro Giuli si trova in procura con il procuratore capo, Francesco Lo Voi e i magistrati che si occupano dell’inchiesta.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata