L'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza: "La coppia faccia attenzione a non danneggiare i figli"

“Perché proprio a me?” è il titolo del libro presentato dall’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza al Maxxi – Museo nazionale delle arti del XXI secolo di Roma. “La separazione non è innocua per un bambino perché va a incidere sul suo bisogno di sicurezza. Fa emergere paure, interrogativi, incertezze e altri stati d’animo ai quali abbiamo voluto dare voce”, dice Carla Garlatti. “La separazione può capitare e i genitori non vanno colpevolizzati, né stigmatizzati. In tali circostanze è però fondamentale che la coppia faccia attenzione a non danneggiare i figli” aggiunge l’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata