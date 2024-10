Immagine di repertorio

E' avvenuto a Moncalieri. La vittima non è ancora stata identificata

Questa mattina attorno alle 8, a Moncalieri, nel Torinese, in piazza Argiroupoli, una persona non ancora identificata è caduta sui binari ferroviari (al binario 2) venendo investita dal treno in arrivo da Trofarello. La persona è deceduta. Sul posto i vigili del fuoco, il 118 e i carabinieri di Nichelino.

Circolazione fortemente rallentata

La persona che questa mattina è caduta sui binari venendo investita in piazza Argiroupoli, a Moncalieri, Moncalieri, nel Torinese, è un uomo. Sull’incidente indaga la Polfer. Sul sito Trenitalia informa che la circolazione ferroviaria sulla linea Torino-Genova risulta “fortemente rallentata” nella tratta tra Moncalieri e Trofarello. Ancora in corso gli accertamenti dell’Autorità Giudiziaria. I treni Intercity e Regionali possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 120 minuti o subire limitazioni di percorso. I treni Regionali possono subire cancellazioni.

