Tre tifosi della squadra di calcio del Foggia sono morti nella tarda serata di ieri, di ritorno dalla trasferta a Potenza (valida per il campionato di Serie C): le vittime sono un 13enne, un 17enne e un 21enne. La tragedia è avvenuta vicino all’uscita di Potenza est del raccordo autostradale. I giovani viaggiavano su una monovolume che per cause da accertare è finito contro un’auto a bordo della quale c’era una famiglia, rimasta ferita in modo non grave. Coinvolto anche un pullman.

Il cordoglio

Subito dopo è arrivato il cordoglio da parte della sindaca di Foggia Maria Aida Episcopo e della società di calcio: “Una tragedia che colpisce e addolora ognuna e ognuno di noi. La città tutta si stringe attorno ai familiari e agli amici delle vittime”, ha fatto sapere la prima cittadina. “In queste ore concitate il Calcio Foggia 1920 esprime il suo cordoglio alla Foggia Ultras e alle loro famiglie”, ha aggiunto il club lucano.

Bardi: “Vicinanza alle famiglie”

“Tre giovanissime vite spezzate, ancora un incidente stradale sulla statale Potenza–Melfi. Una trasferta all’insegna dello sport che si trasforma in tragedia. Esprimo, anche a nome della Giunta regionale della Basilicata, i sentimenti di vicinanza e cordoglio alle famiglie delle vittime ed alla comunità sportiva della città di Foggia per il terribile incidente che ieri sera ha coinvolto tre giovani tifosi della squadra di calcio pugliese”, ha detto il presidente della Regione Basilicata Vito Bardi.

